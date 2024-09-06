В ВСУ оценили численность дезертиров

Офицер ВСУ Ковалев: до 30 процентов солдат самовольно оставляют части

До 30 процентов солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставляют воинские части, в которых они служат. Об этом заявил комбат отдельного стрелкового батальона ВСУ Роман Ковалев изданию Telegraf.

«Скажу о пехотных подразделениях, с которыми имею дело. В них цифра по СОЧ (самовольному оставлению части — прим. «Ленты.ру») может приближаться к 30 процентам от общего количества личного состава», — сказал он.

Как рассказал офицер украинской армии, если оставление расположения военнослужащими с оружием происходит редко, и сразу принимаются меры, чтобы найти таких бойцов, то дезертирство без оружия стало обыденностью. Он добавил, что еще одной проблемой являются прошедшие обучение за границей бойцы ВСУ, которые также отказываются выполнять приказы командиров.

Ранее пленный украинский военнослужащий Сергей Стадник заявил, что командование ВСУ бросило мобилизованных на произвол судьбы. По его словам, когда военные сообщали по рации, что у них нет еды и воды, от них требовали «подождать и крепиться, сидеть, терпеть и копать дальше окопы».