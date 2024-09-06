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15:13, 6 сентября 2024Экономика

Экономист поставила точку в вопросе выгоды при выборе аренды или покупки жилья

Экономист Проданова: аренда квартиры сегодня выгоднее, чем покупка

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Как показывают расчеты, арендовать квартиру сегодня выгоднее, чем покупать в ипотеку, сообщила доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова. Она поставила точку в этом вопросе в беседе с «Лентой.ру».

Минимальная стоимость однокомнатной квартиры в Москве сегодня составляет 8 миллионов рублей, рассказала экономист, сославшись на данные ЦИАН. Она добавила, что речь идет о недвижимости в районе метро Кузьминки. Что касается минимальной стоимости аренды данной квартиры, то она варьируется в пределах 30-35 тысяч рублей.

«Чтобы купить такую квартиру, необходимо располагать стартовым капиталом в размере не менее 800 тысяч рублей. По окончании 30 лет такая квартира перейдет в собственность покупателя за 138 тысяч ежемесячно. Переплата по ипотеке при достаточно дорогом на сегодняшний день заемном капитале колоссальная. Она в шесть-семь раз превышает первоначальную стоимость квартиры. Если снимать подобную квартиру 30 лет, то суммарно стоимость аренды составит примерно 12 миллионов 600 тысяч рублей. Цифра тоже внушительная», — поделилась эксперт.

Итог. Размер арендной платы по представленной квартире будет равен ежемесячному платежу по ипотеке только в том случае, если величина первоначального взноса будет не менее 70 процентов. В данном случае можно смело приобретать квартиру в собственность, а не "пополнять карманы арендодателя"

Наталья Продановаэкономист

Ранее директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский спрогнозировал, что аренда жилья в России в ближайшее время продолжит дорожать на фоне недоступной ипотеки.

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