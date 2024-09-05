Предсказано будущее цен на аренду жилья в России

Эксперт Чернокульский: аренда жилья продолжит дорожать из-за недоступной ипотеки

Аренда жилья в России в ближайшее время продолжит дорожать на фоне недоступной ипотеки. Такое будущее ценам на съемные квартиры предрек директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский, пишет «Газета.ru».

Стоимость аренды и ежемесячный платеж по жилищному кредиту при равновесной ситуации должны быть сопоставимы, считает эксперт. Сейчас при ставке в 20-21 процент ипотека в большинстве регионов обойдется в 1,5 процента стоимости объекта, а аренда — в 0,5 процента.

Так, при покупке квартиры за 10 миллионов рублей придется ежемесячно платить 150 тысяч рублей, а при ее аренде — 50 тысяч рублей, пояснил Чернокульский.

Ранее стали известны локации Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами. По словам риелторов, наиболее бюджетные варианты предлагают в районах Бирюлево и Зябликово (на юге столицы), а также в Новогиреево и Северном Измайлово (на востоке).