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19:14, 6 сентября 2024Культура

Заменившую Честера Беннингтона в Linkin Park певицу обвинили в поддержке насильника

Новую солистку Linkin Park Эмили Армстронг обвинили в поддержке насильника

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Эмили Армстронг, которая вошла в новый состав воссоединившейся группы Linkin Park, обвинили в связях с сайентологами и поддержке насильника. Об этом сообщило немецкое издание Stuttgarter Zeitung.

Певицу заподозрили в поддержке осужденного за изнасилование актера Дэнни Мастерсона, о котором артистка отзывалась в положительном ключе, заявляя о его невиновности. Эти слухи возмутили фанатов группы, ведь Честер Беннингтон признавался, что сам некогда пережил сексуальное насилие.

Также журналисты нашли связь между Эмили и церковью сайентологии, которая также выступала в защиту насильника. Сообщается, что Армстронг, еще до работы с Linkin Park, выступала на гала-концерте организации.

Ранее стало известно, что девушка пополнила состав культовой рок-группы, которая планирует выпустить новый альбом и поехать в тур.

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      Андрей Шеньшаков
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