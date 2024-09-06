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02:13, 6 сентября 2024Культура

Группа Linkin Park нашла замену Честеру Беннингтону и анонсировала новый альбом

Группа Linkin Park 15 ноября выпустит альбом с новой вокалисткой Эмили Армстронг

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская рок-группа Linkin Park нашла замену бывшему солисту коллектива Честеру Беннингтону. Новой вокалисткой стала Эмили Армстронг. Об этом группа объявила во время своего первого за семь лет концерта, трансляция которого ведется на YouTube.

Ранее Армстронг пела в рок-группе Dead Sara из Лос-Анджелеса. Также в состав коллектива вошли Колин Бриттейн, продюсер G Flip, Illenium и One OK Rock. При этом коллектив покинул барабанщик Роб Бурдон.

Группа анонсировала свой следующий альбом под названием From Zero из 11 треков. Его выпустят 15 ноября 2024 года. Также коллектив отправится в тур, в рамках которого посетит в том числе Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Гамбург, Лондон, Сеул и Боготу.

В феврале рок-группа Linkin Park выпустила новую песню Friendly Fire. Ранее неизданная композиция была записана в 2017 году с вокалом бывшего солиста коллектива Честера Беннингтона.

Честера Беннингтона не стало в тот же год, когда была записана Friendly Fire. 20 июня 2017-го певец был найден в частной резиденции в Палос-Вердес-Эстейтс в Лос-Анджелесе. Ранее участники Linkin Park отказались выступать с голограммой Беннингтона.

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      Марина Совина
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