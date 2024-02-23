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17:36, 23 февраля 2024Культура

Linkin Park выпустили новую песню с вокалом Честера Беннингтона

Linkin Park выпустили новую песню Friendly Fire с вокалом Честера Беннингтона

Кадр: клип Friendly Fire группы Linkin Park

Американская рок-группа Linkin Park выпустила новую песню Friendly Fire. Ранее неизданная композиция была записана с вокалом бывшего солиста коллектива Честера Беннингтона, клип можно посмотреть на YouTube.

Friendly Fire была записана в 2017 году в рамках работы над альбомом One More Light, но не вошла в него. По данным Revolver, группа планировала выпустить песню позже в качестве дополнительного трека. Теперь композиция будет включена в сборник лучших песен Linkin Park под названием Papercuts.

По словам гитариста Брэда Дэлсона, Friendly Fire стала одной из любимых песен группы, записанных в рамках One More Light. «Когда мы начали искать треки для сборника, я был потрясен мощью этой песни, силой повествования и вокала и звукового ландшафта», — рассказал музыкант.

Честера Беннингтона не стало в тот же год, когда была записана Friendly Fire. 20 июня 2017-го певец был найден в частной резиденции в Палос-Вердес-Эстейтс в Лос-Анджелесе. Ранее участники Linkin Park отказались выступать с голограммой Беннингтона.

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      Александра Качан
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