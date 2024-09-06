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11:17, 6 сентября 2024Ценности

Звезда сериала «Барвиха» показала фигуру в бикини

36-летняя российская актриса Лянка Грыу показала фигуру в бикини на пляже

Кадр: @lyanka22

Российская актриса Лянка Грыу показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериала «Барвиха» позировала на размещенных кадрах, сидя в шезлонге. Для похода на пляж она надела черное бикини, которое состояло из топа на тонких бретелях и трусов с завышенной талией. Также артистка примерила бейсболку в тон одежде и взяла с собой солнцезащитные очки.

«Сентябрь, который мы заслужили», — указала в подписи автор поста.

Ранее в сентябре 41-летняя российская актриса Наталья Рудова прогулялась в мини-юбке и облегающем топе без бюстгальтера

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      Карина Черных
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