Звезда сериала «Барвиха» показала фигуру в бикини

36-летняя российская актриса Лянка Грыу показала фигуру в бикини на пляже

Российская актриса Лянка Грыу показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериала «Барвиха» позировала на размещенных кадрах, сидя в шезлонге. Для похода на пляж она надела черное бикини, которое состояло из топа на тонких бретелях и трусов с завышенной талией. Также артистка примерила бейсболку в тон одежде и взяла с собой солнцезащитные очки.

«Сентябрь, который мы заслужили», — указала в подписи автор поста.

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