Американский политолог назвал последний отчаянный ход Зеленского

Миршаймер: Зеленский хочет втянуть США в конфликт с Россией

В качестве своего последнего отчаянного хода президент Украины Владимир Зеленский хочет попытаться вовлечь США в прямой конфликт с Россией, считает американский политолог Джон Миршаймер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Зеленский в отчаянии, у него не осталось ходов, кроме как попытаться втянуть американцев и заставить их сражаться против русских. Только в этом случае он будет чувствовать себя хорошо», — сказал Миршаймер.

По мнению политолога, в Киеве верят, что смогут победить Россию при участии американских войск.

Ранее Миршаймер заявил, что администрация президента США Джо Байдена боится краха Украины до предстоящих президентских выборов в ноябре. По мнению политолога, действующее руководство США хочет убедиться, что ВСУ смогут продержаться.