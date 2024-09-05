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16:11, 5 сентября 2024Мир

В США назвали главный страх на Украине

Политолог Миршаймер: США боятся краха Украины до президентских выборов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена боится краха Украины до предстоящих президентских выборов в ноябре. Об этом заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер YouTube-каналу Deep Dive.

Миршаймер назвал главным страхом администрации Байдена на Украине крупное поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) до ноября. По мнению политолога, действующее руководство США хочет убедиться, что ВСУ смогут продержаться до выборов.

«Конечный результат будет очень плохим для администрации Байдена и, в частности, для Камалы Харрис», — подчеркнул профессор. По его мнению, власти Украины находятся в отчаянии из-за невозможности переломить ситуацию на фронте даже с западной военной помощью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский напомнил об ожидании помощи от США Киевом. Он подчеркнул, что из-за задержки в поставках Киев не может усилить бригады и укрепить оборону.

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      Виктория Кондратьева
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