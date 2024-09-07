Аргентина обратилась к МУС с просьбой выдать ордер на арест Мадуро

МИД Аргентины призвал МУС выдать ордер на арест президента Венесуэлы Мадуро

Министерство иностранных дел Аргентины обратилось к прокурору Международного уголовного суда (МУС) с просьбой выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Аргентина настоятельно призывает прокурора Международного уголовного суда обратиться в палату предварительного производства с просьбой выдать ордер на арест Николаса Мадуро», — сказано в сообщении.

По мнению МИД Аргентины, ситуация в Боливарианской республике продолжает ухудшаться, а действия властей страны можно рассматривать как преступления против человечности.

Ранее стало известно, что в Доминикане задержали второй самолет, связанный с правительством Венесуэлы и президентом Николасом Мадуро.