В Доминикане задержали второй самолет Мадуро

Diario Libre: в Доминикане задержали второй самолет правительства Венесуэлы

В Доминикане задержали второй самолет, связанный с правительством Венесуэлы и президентом Николасом Мадуро. Об этом со ссылкой на источники сообщает доминиканское издание Diario Libre.

«Второй самолет, связанный с правительством Николаса Мадуро, задержан в Доминикане по просьбе американских властей. На данный момент самолет находится в международном аэропорту и находится под наблюдением», — указано в материале.

Отмечается, что самолет не сможет продолжать передвижение без соответствующего решения суда.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала арест США самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминикане воздушным пиратством. Она рассказала, что сразу связалась в венесуэльской стороной, которая сообщила, что это не первый самолет, который постигает такая участь.