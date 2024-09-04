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11:28, 4 сентября 2024Мир

Захарова назвала арест США самолета Мадуро воздушным пиратством

Захарова назвала арест США самолета Мадуро в Доминикане воздушным пиратством

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Арест США самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминикане — воздушное пиратство. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Я хочу процитировать заявления официального Каракаса, который назвал это пиратством. Только самолет проходил плановый ремонт. Но так как речь идет о воздушном судне, да, это такое воздушное пиратство», — сказала дипломат.

Кроме того, представитель рассказала, что сразу связалась в венесуэльской стороной, которая сообщила, что это не первый самолет, который постигает такая участь.

Ранее США арестовали самолет Николаса Мадуро в Доминиканской Республике и направили его во Флориду. Власти Венесуэлы после конфискации самолета обвинили американскую сторону в пиратстве.

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      Семен Александров
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