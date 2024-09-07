Минобороны сообщило о поражении цехов производства украинских дронов «Паляница»

Армия России поразила цеха по производству новых украинских дронов «Паляница». Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо этого, Вооруженные силы России ударили по производству компонентов украинских ракет «Гром-2».

«Паляница» — украинская ракета-дрон, разработанная в ходе спецоперации. О первом применении «Паляницы» президент Украины Владимир Зеленский сообщил в конце августа.

За минувшую неделю российские войска нанесли 17 групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины и местам сосредоточения украинских войск. Удары были осуществлены дальнобойным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».