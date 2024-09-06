Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:45, 6 сентября 2024Россия

Минобороны отчиталось о 17 групповых ударах в зоне СВО

Минобороны: российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов в зоне СВО

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, атаки проводились при помощи ударных беспилотников, а также высокоточного оружия большой дальности, в том числе и ракетами «Кинжал».

В результате ударов оказались поражены склады с вооружением и топливом, предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, а также энергетические объекты.

Материалы по теме:
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024

«Кроме того, поражались цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников», — пояснили в министерстве.

В оборонном ведомстве также напомнили об ударе по тренировочному центру в городе Полтава, где иностранные инструкторы готовили специалистов для нанесения ударов по территории России.

Ранее Минобороны заявило, что российские десантники наносят удары из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по объектам Вооруженных сил Украины в Курской области. Там пояснили, что артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) постоянно атакуют различные военные объекты, живую силу и боевую технику противника.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский приехал к союзникам и предложил завершить конфликт с Россией. Как и когда он хочет это сделать?

      Путин и президент Сербии обсудят приглашение на саммит БРИКС

      В МИД Белоруссии рассказали о подробностях дела о шпионаже Японии

      Пилоты ВСУ прибыли в Канаду для обучения на F-16

      В России подорожали шины

      Путин поручил образовать оргкомитет национального центра «Россия»

      Орбан назвал первый шаг для урегулирования конфликта на Украине

      В Москве иностранец до смерти забил работника АЗС

      Лиса неожиданно пробралась в автомобиль и рассмешила россиян

      Шапки-ушанки станут трендом осени

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше