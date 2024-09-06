Минобороны отчиталось о 17 групповых ударах в зоне СВО

Минобороны: российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов в зоне СВО

Российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, атаки проводились при помощи ударных беспилотников, а также высокоточного оружия большой дальности, в том числе и ракетами «Кинжал».

В результате ударов оказались поражены склады с вооружением и топливом, предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, а также энергетические объекты.

«Кроме того, поражались цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников», — пояснили в министерстве.

В оборонном ведомстве также напомнили об ударе по тренировочному центру в городе Полтава, где иностранные инструкторы готовили специалистов для нанесения ударов по территории России.

Ранее Минобороны заявило, что российские десантники наносят удары из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по объектам Вооруженных сил Украины в Курской области. Там пояснили, что артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) постоянно атакуют различные военные объекты, живую силу и боевую технику противника.