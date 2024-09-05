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20:29, 5 сентября 2024Россия

Минобороны отчиталось об ударах из «Града» по объектам ВСУ в Курской области

Минобороны заявило об ударах десантников по объектам ВСУ в Курской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские десантники наносят удары из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Там пояснили, что артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) постоянно наносят удары по различным военным объектам, живой силе и боевой технике противника.

«Интенсивность очень высокая. Работаем часто, даже больше скажу, работаем постоянно. В особенности есть курские ребята, и эти ребята, так скажем, очень сильно хотят как можно быстрее выбить врага», — приводит ведомство слова начальника штаба реактивного артиллерийского дивизиона с позывным Беркут.

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В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

По состоянию на 5 сентября, потери противника за все время вторжения в российский регион превысили 10 тысяч человек.

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      Никита Абрамов
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