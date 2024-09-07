Нардеп Бужанский: беспилотник влетел в здание Верховной Рады в Киеве

В здание Верховной Рады в Киеве влетел неизвестный беспилотник (БПЛА). Об этом заявил украинский политик Максим Бужанский в Telegram.

«Дрон пытался атаковать здание Рады», — сообщается в публикации.

Бужанский уточнил, что беспилотник «был сбит у порога» парламента. Дополнительные детали пока неизвестны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что Киев не может ударить по Кремлю. Он отметил, что дальнобойное оружие, которое есть у украинских партнеров, может достигать цели на расстоянии около 200 километров.

