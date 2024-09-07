Идею о запрете въезда в Россию семей трудовых мигрантов оценили

Депутат Васильев: идея о запрете въезда семей мигрантов заслуживает внимания

Идея о том, чтобы запретить семьям трудовых мигрантов въезжать в Россию заслуживает особого внимания. Об этом заявил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев. Его цитирует ТАСС.

По словам парламентария, соответствующая инициатива партии ЛДПР является запросом избирателей. Поэтому депутаты от «Единой России» вместе с правительством и Ассамблеей народов России продолжит работать над этим вопросом. Для этих целей также создана специальная законотворческая комиссия.

В августе группа депутатов от ЛДПР решила внести законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, которые находятся в РФ только на основании трудового договора или патента. Инициаторы новой нормы считают, что семьи трудовых мигрантов должны ждать тех на родине. В противном случае, приезжая в Россию, близкие трудоустроенных иностранцев создают компактные анклавы, разговаривают на своем языке и пренебрегают интересами местного населения.