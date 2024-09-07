Кадыров показал видео с взятыми в плен бойцами «Ахмата» мобилизованными украинцами

Кадыров опубликовал видео с бойцами ВСУ, взятыми в плен спецназом «Ахмат»

В сети появилось новое видео с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятыми в плен спецназом «Ахмат». Ролик опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

На кадрах видно троих мужчин, которые поочередно называют свои имена и фамилии, места жительства и подразделение. Все они оказались мобилизованными из 5-й бригады 3-го батальона 8-й роты ВСУ.

Кадыров подчеркнул, что по плененным военным заметна их деморализация. «Впрочем, судя по общей картине, такая же надломленность среди солдат ВСУ царит во всех подразделениях. Об этом говорят и радиоперехваты, и признания пленных, которых мы берем пачками», — написал глава Чечни.

Ранее Кадыров рассказал, что спецназовцы «Ахмата» совместно с батальоном 4-й бригады 3-й армии Южного военного округа захватили опорный пункт ВСУ, взяв в плен двух украинских военнослужащих, один из которых ранее проходил службу в 24-й отдельной штурмовой бригаде, входившей в батальон «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен).