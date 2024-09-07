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23:46, 7 сентября 2024Бывший СССР

Командир ВСУ предупредил о последствиях потери Красноармейска

Командир ВСУ Ярославский: потеря Красноармейска приведет к обрушению фронта

Фото: Thomas Peter / Reuters

В случае потери украинской армией контроля над Красноармейском (украинское название — Покровск) произойдет обрушение всего фронта. Об этом предупредил командир разведывательного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей», передает РИА Новости.

По его словам, это приведет к разрушению логистической цепочки, после чего российские военные смогут дойти до остальных городов Донецкой народной республики (ДНР). Ярославский отметил, что украинские войска столкнулись с усилением давления со стороны России в районе Красноармейска. Он объяснил этом тем, что данное направление является приоритетным.

Однако, добавил командир, ВСУ не могут сдерживать натиск противника из-за переброски большей части бригад в Курскую область. По его словам, потеря Красноармейска будет гораздо более серьезным ударом, чем потеря Авдеевки, Артемовска и Соледара.

Ранее отставной офицер армии США Дэниел Дэвис заявил, что Российская армия продвигается в направлении Красноармейска с шокирующей скоростью. Он допустил, что ее наступление может ускориться из-за того, что оборона ВСУ постепенно рушится.

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      Марина Совина
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