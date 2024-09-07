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21:23, 7 сентября 2024Бывший СССР

Командир ВСУ сообщил об уничтожении украинской элиты в Полтаве

Командир ВСУ Ярославский: армия РФ нанесла удар по элитным пилотам ВСУ в Полтаве
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли после удара российских военных по учебному центру в Полтаве. Об этом заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей», передает РИА Новости.

Он отметил, что на уничтоженном военном объекте находились курсанты-пилоты. Военный подчеркнул, что они являлись элитой армии. «У меня даже нет слов, как описать безумие такого поступка», — заявил Ярославский. Он добавил, что военные на линии боестолкновении не собираются больше отделения.

3 сентября стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по авиагородку в Полтаве. По словам подпольщика Сергея Лебедева, взрыв был без детонации, но очень мощный. Позже сообщалось, что Полтавский военный институт связи специализировался на подготовке работников радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы. Ракетный удар произошел в момент построения более 500 военных ВСУ.

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      Марина Совина
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