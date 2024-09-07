Медведев считает, что США ждет распад из-за неминуемой гражданской войны

Начало событий в новости Медведев высказался о влиянии президентских выборов в США на помощь Киеву

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал распад США, который произойдет из-за неминуемой гражданской войны. Об этом он написал в Telegram-канале, комментируя антироссийские санкции в США.

Он заявил, что только при таком развитии событий может произойти снятие американских антироссийских санкций. Медведев отметил, что весь XX век СССР находился под санкциями, а в XXI веке они вернулись в беспрецедентном масштабе. По словам зампреда Совбеза, по этой причине для всех нас — санкции навсегда.

Ранее Медведев высказался о влиянии президентских выборов в США на помощь Киеву. По словам Медведева, Вашингтон зарабатывает на украинском конфликте, поэтому его окончание невыгодно ни республиканцу Дональду Трампу, ни демократу Камале Харрис, которые участвуют в президентской гонке.