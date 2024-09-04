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20:14, 4 сентября 2024Россия

Медведев высказался о влиянии президентских выборов в США на помощь Киеву

Медведев: США продолжат поставлять оружие Киеву независимо от итогов выборов
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Nathan Howard / Reuters

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев убежден, что США продолжат поставлять оружие Украине вне зависимости от итогов президентских выборов. Видеозапись со встречи с журналистами ТАСС политик опубликовал в соцсети «Вконтакте».

По словам Медведева, Вашингтон зарабатывает на украинском конфликте, поэтому его окончание невыгодно ни республиканцу Дональду Трампу, ни демократу Камале Харрис, которые участвуют в президентской гонке.

«Думаю, никто из вас не питает иллюзий: что Трамп, что Камала — разницы особой не будет. Но кто-то, конечно, все-таки будет с остервенением это делать, а кто-то аккуратнее», — уверен политик.

Медведев подчеркнул, что США извлекли из противостояния «максимальную выгоду», заработав, унизив Европу и перетащив к себе производство.

Также в беседе с журналистами Медведев допустил, что санитарный кордон на Украине может дойти до границы с Польшей в случае поставок Киеву дальнобойного оружия.

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      Варвара Кошечкина
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