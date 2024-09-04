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20:12, 4 сентября 2024Россия

Медведев допустил организацию санитарного кордона на Украине до Польши

Медведев: санитарный пояс на Украине может дойти до Польши из-за поставок оружия

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Санитарный кордон на Украине может дойти до границы с Польшей в случае поставок Киеву дальнобойного оружия. Такую меру допустил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с коллективом ТАСС.

По его мнению, очевидным является тот факт, что Москве в будущем придется создавать санитарный кордон. При этом Медведев не знает, какие будут его размеры.

«Но если они хотят получить дальнобойные средства поражения, крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простираться на всю глубину, до Польши», — пояснил политик.

О планах создать буферную или санитарную зону заявил президент России Владимир Путин в мае. Такими намерениями он объяснял наступление в Харьковской области. По его мнению, такая территория позволит отдалить жилые российские объекты от ударов с украинской стороны и обезопасит российских граждан.

ЖЗЛ
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