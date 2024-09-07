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14:31, 7 сентября 2024Россия

Минобороны отчиталось о ходе боев в Курской области

Минобороны: за сутки в Курской области были отбиты две атаки ВСУ

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

За минувшие сутки российские войска отбили две атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны в Telegram.

Помимо этого, российские военнослужащие сорвали попытки противника атаковать населенные пункты Коренево и Русская Конопелька.

Потери противника за сутки в Курской области превысили 280 человек. Кроме того, ВСУ потеряли 13 единиц бронетехники, в том числе 3 танка.

Ранее в субботу, 7 сентября, украинские войска выпустили ракету по Курской области. Снаряд был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны. Еще три ракеты были сбиты днем ранее.

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      Алан Босиков
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