ВСУ выпустили ракеты по российскому региону

Украинскую ракету сбили над Курской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету по российской территории. Об этом сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов в Telegram.

Ракета была уничтожена дежурными средствами противовоздушной обороны. О возможных последствиях перехвата не сообщается.

6 сентября над Курской областью было сбито три ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины.

В начале августа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. С первых чисел прошлого месяца в приграничных районах ведутся активные боевые действия. Десятки тысяч человек были эвакуированы.