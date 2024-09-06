Выпущенная ВСУ ракета сбита над российским регионом

Украинская ракета сбита над Курской областью

Украинская ракета сбита над Курской областью. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram.

Очередной снаряд, выпущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российской территории, был перехвачен средствами противовоздушной обороны, пояснил чиновник. Сведений о возможных последствиях падения обломков Смирнов не привел.

Ранее 6 сентября в небе над Курской областью было сбито еще две ракеты.

В начале августа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. В первых чисел прошлого месяца в приграничных районах ведутся активные боевые действия. Часть населения эвакуировали. Перед началом нового учебного года в 11 районах области введено дистанционное обучение.