Украина выпустила еще одну ракету по Курской области

Врио курского губернатора Смирнов: над регионом сбили еще одну ракету

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили еще одну ракету по Курской области. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Еще одна украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — написал он.

Губернатор обратился к жителям и призвал не приближаться к обломкам и не трогать их. В случае их обнаружения нужно обратиться к экстренным службам по телефону 112, напомнил он.

Первую ракету в небе над Курской областью в пятницу, 6 сентября, сбили в районе 11 часов утра по московскому времени. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.

В Курской области свыше четырех недель идут бои с ВСУ. Президент России Владимир Путин заявлял, что в связи с тем, что Украина атаковала Курскую область, ее позиции на ключевых направлениях спецоперации ослабли. Противник, по словам президента, несет большие потери, из-за чего фронт может обрушиться на нескольких направлениях.