Минобороны показало кадры поражения сил ВСУ в лесах Курской области

Минобороны: российские военные нанесли удар по силам ВСУ в лесах под Курском

Российские военные нанесли удар по технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрывшихся в лесах под Курском. Кадры работы артиллеристов показало в Telegram Министерство обороны России.

«Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" нанесли удары по боевой технике и живой силе ВСУ, укрывшейся в лесном массиве приграничного района Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как рассказали в Минобороны, скопление живой силы и техники украинской армии, замаскированное в лесном массиве, было обнаружено при помощи средств воздушной разведки. Их поразили при помощи ствольной и реактивной артиллерии.

В субботу, 7 сентября, Министерство обороны сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 280 военнослужащих. Помимо этого, Киев лишился 13 единиц бронетехники, в том числе 3 танков и 10 боевых бронемашин.