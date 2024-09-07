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14:52, 7 сентября 2024Россия

В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 280 военных

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 280 военнослужащих. Данные об этом раскрыло Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в Курской области.

Помимо этого, Киев лишился 13 единиц бронетехники, в том числе трех танков и 10 боевых бронемашин. Также уничтожены девять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, а также девять артиллерийских орудий, в том числе произведенная в США гаубица М777 калибром 155 миллиметров.

В ведомстве добавили, что российские военные продолжают отражать вторжение ВСУ в Курскую область. Помимо ударов по украинским войскам на территории России, атакуются их резервы в Сумской области. Всего с начала атаки на российский регион Украина потеряла на курском направлении более 10 700 военнослужащих.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о способности России выдавить ВСУ из Курской области и защитить от украинских военных Белгород.

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6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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