В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 280 военных

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 280 военнослужащих. Данные об этом раскрыло Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в Курской области.

Помимо этого, Киев лишился 13 единиц бронетехники, в том числе трех танков и 10 боевых бронемашин. Также уничтожены девять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, а также девять артиллерийских орудий, в том числе произведенная в США гаубица М777 калибром 155 миллиметров.

В ведомстве добавили, что российские военные продолжают отражать вторжение ВСУ в Курскую область. Помимо ударов по украинским войскам на территории России, атакуются их резервы в Сумской области. Всего с начала атаки на российский регион Украина потеряла на курском направлении более 10 700 военнослужащих.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о способности России выдавить ВСУ из Курской области и защитить от украинских военных Белгород.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.