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09:04, 7 сентября 2024Россия

В Кремле оценили силы России противостоять ВСУ в Курской области. Что об этом сказал Песков?

Песков: РФ хватит сил и средств выдавить ВСУ из Курской области и защитить людей
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Его слова приводит РИА Новости.

В Кремле заявили о силе России противостоять ВСУ

Песков заявил о способности России выдавить ВСУ из Курской области, а также защитить от украинских военных Белгород. «Да», — заверил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее Песков заявил, что «вылазки, подобные вторжению ВСУ в Курскую область», до предела эскалируют напряженность. По его словам, множество стран коллективного Запада напрямую вовлечены в конфликт на Украине. Песков также подчеркнул, что в связи с этой ситуацией имеется повод для обеспокоенности.

Россия уже начала отвечать на вылазку ВСУ

По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина, страна уже начала отвечать на операцию ВСУ в Курской области. Он подчеркнул, что на данный момент Вооруженные силы РФ предпринимают на поле боя решительные шаги. Песков выразил уверенность в том, что усилия по отражению атаки ВСУ будут продолжены.

Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие

Дмитрий Песковпресс-секретарь Путина

До этого представитель Кремля заверял, что вторжение ВСУ в Курскую область не останется без ответа. «Здесь речь не идет об отдельном решении, разумеется, подобные враждебные действия, они не могут остаться без соответствующего ответа», — объяснил он.

Путин назвал долгом защиту жителей Курской области

Путин призвал Российскую армию выбросить противника из Курской области. По его мнению, сейчас следует думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от террористических актов.

Священный долг Вооруженных сил России в том, чтобы выбросить противника с Курской области и защитить граждан

Владимир Путинпрезидент России

Российский лидер добавил, что ВСУ не удалось достичь своих целей, а российские военные стабилизировали ситуацию. Кроме того, они начали постепенно «выдавливать украинских военных с приграничных территорий».

До этого Путин назвал результат атаки на Курскую область для ВСУ. По его словам, после атаки на российское приграничье Киев ослабил себя, из-за чего наступление России ускорилось, а российское общество консолидировалось.

В России исключили переговоры с Украиной после атаки ВСУ

Путин выразил уверенность, что операция ВСУ в Курской области провалится. Он допустил, что после этого у Киева «возникнет и желание действительно не на словах, а на деле переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами».

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после вторжения в Курскую область переговоры с Украиной исключены. До этого момента существовала опасность переговорного капкана, куда Россия могла попасть «при определенном стечении обстоятельств».

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6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

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      Марина Совина
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