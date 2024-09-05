Путин высказался о ситуации в Курской области и призвал к исполнению священного долга

Путин назвал священным долгом армии выбросить противника из Курской области

Президент России Владимир Путин призвал российскую армию выбросить противника из Курской области, назвав это священным долгом военных. Об этом государства высказался во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает ТАСС.

«Священный долг Вооруженных сил России (ВС РФ) в том, чтобы выбросить противника с Курской области и защитить граждан», — обозначил Путин.

По словам президента России, сейчас необходимо думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от террористических актов.

«Вся страна должна делать все для того, чтобы этих людей поддержать. Что касается военной стороны (...), цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой, и остановить наше наступление на ключевых направлениях», — отметил Путин.

Глава государства заявил, что противнику не удалось достичь своих целей, а российские военные стабилизировали ситуацию и начали постепенно «выдавливать его с приграничных территорий».

Ранее Путин назвал результат атаки на Курскую область для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, после атаки на российское приграничье Киев ослабил себя, из-за чего наступление российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) ускорилось, а российское общество консолидировалось.