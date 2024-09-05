Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:30, 5 сентября 2024Россия

Путин высказался о ситуации в Курской области и призвал к исполнению священного долга

Путин назвал священным долгом армии выбросить противника из Курской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин призвал российскую армию выбросить противника из Курской области, назвав это священным долгом военных. Об этом государства высказался во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает ТАСС.

«Священный долг Вооруженных сил России (ВС РФ) в том, чтобы выбросить противника с Курской области и защитить граждан», — обозначил Путин.

По словам президента России, сейчас необходимо думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от террористических актов.

«Вся страна должна делать все для того, чтобы этих людей поддержать. Что касается военной стороны (...), цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой, и остановить наше наступление на ключевых направлениях», — отметил Путин.

Глава государства заявил, что противнику не удалось достичь своих целей, а российские военные стабилизировали ситуацию и начали постепенно «выдавливать его с приграничных территорий».

Ранее Путин назвал результат атаки на Курскую область для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, после атаки на российское приграничье Киев ослабил себя, из-за чего наступление российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) ускорилось, а российское общество консолидировалось.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о ситуации в Курской области и призвал к исполнению священного долга

      Путин напомнил о позиции Москвы по переговорам с Украиной

      Жена российского миллиардера показала откровенное фото с отдыха

      Россиянину Бабкину предложили покинуть отряд космонавтов из-за насморка

      Путин поручил поднять выплату на погашение ипотеки одной категории россиян

      Участница Олимпиады в Париже умерла после нападения с применением бензина

      Пожилая пара провалилась под землю на машине

      Малайзия заявила о намерении вступить в БРИКС

      Путин назвал причину отказа Украины и Запада от стамбульских соглашений

      Путин заявил о мешающих началу переговоров эфемерных требованиях Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше