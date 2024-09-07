Мошенники обманули генерала КГБ на 60 миллионов рублей

Мошенники обманули 79-летнего генерала КГБ Яровенко на 60 миллионов рублей

Мошенники обманули 79-летнего генерала КГБ Юрия Яровенко на 60 миллионов рублей. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, 20 августа преступники связались с генералом, представившись сотрудниками ФСБ и пенсионного фонда. Они убедили пожилого мужчину в необходимости пересчитать пенсию. В результате жертва трижды встречалась с курьерами для передачи им пакетов со своими сбережениями. В начале сентября Яровенко понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Как выяснил канал, к концу 1980-х Яровенко являлся начальником 3-го отдела 3-го Главного управления КГБ. Генерал отвечал за внутреннюю безопасность и контрразведку.

Ранее в Москве задержали 27-летнего курьера мошенников, похитившего более 15 миллионов рублей у 69-летней пенсионерки. Мужчина заявил, что получил задание забрать деньги у пожилой женщины от работодателя, которого нашел в интернете. Затем ему нужно было сконвертировать всю сумму в криптовалюту и перечислить на электронные кошельки, оставив небольшую часть себе в качестве вознаграждения.