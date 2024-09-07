Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:14, 7 сентября 2024Силовые структуры

Мошенники обманули генерала КГБ на 60 миллионов рублей

Мошенники обманули 79-летнего генерала КГБ Яровенко на 60 миллионов рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Мошенники обманули 79-летнего генерала КГБ Юрия Яровенко на 60 миллионов рублей. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, 20 августа преступники связались с генералом, представившись сотрудниками ФСБ и пенсионного фонда. Они убедили пожилого мужчину в необходимости пересчитать пенсию. В результате жертва трижды встречалась с курьерами для передачи им пакетов со своими сбережениями. В начале сентября Яровенко понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Как выяснил канал, к концу 1980-х Яровенко являлся начальником 3-го отдела 3-го Главного управления КГБ. Генерал отвечал за внутреннюю безопасность и контрразведку.

Ранее в Москве задержали 27-летнего курьера мошенников, похитившего более 15 миллионов рублей у 69-летней пенсионерки. Мужчина заявил, что получил задание забрать деньги у пожилой женщины от работодателя, которого нашел в интернете. Затем ему нужно было сконвертировать всю сумму в криптовалюту и перечислить на электронные кошельки, оставив небольшую часть себе в качестве вознаграждения.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Армения не подписала декларацию Совета Европы. Ереван отказался поддержать ордер на «арест» Путина

      По делу о потерпевшем крушении на Камчатке Ми-8 назначили более ста экспертиз

      В матче Юношеской футбольной лиги в Дагестане произошла массовая драка

      Расправившийся с матерью и дочерью вагнеровец рассказал школьникам о семейных ценностях

      Мошенники обманули генерала КГБ на 60 миллионов рублей

      Зеленский представит новый план по Украине для Байдена, Трампа и Харрис

      На Украине признали оперативный успех армии России и заявили о стачивании ВСУ

      Власти Киргизии пообещали не отказываться от России из-за Украины

      Армия Израиля ликвидировала командиров двух батальонов «Исламского джихада»

      В России прокомментировали отказ Армении поддержать ордер МУС на «арест» Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше