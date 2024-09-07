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17:53, 7 сентября 2024Среда обитания

На ВЭФ назвали способ замедлить глобальное потепление

Росатом: экологически нейтральные продукты замедлят глобальное потепление

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Экологически нейтральные продукты могут замедлить глобальное потепление. Об этом заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Кирилл Комаров во время сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), передает канал «360».

«Мы выпускаем продукты, которые как минимум замедляют, а как максимум — не допускают изменение климата. Атомная энергетика — это самая чистая энергия», — рассказал Комаров.

Он добавил, что российские атомные электростанции (АЭС) каждый год предотвращают более 100 миллионов тонн выбросов углекислого газа в атмосферу. Помимо атомной энергетики, Росатом развивает ветряные мощности и экотехнопарки, которые перерабатывают опасные отходы.

Ранее старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова призвала бизнес адаптироваться к глобальному потеплению. По ее словам, сделать это выгоднее, чем нести расходы на ликвидацию последствий природных катаклизмов.

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      Александра Качан
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