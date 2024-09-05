В Сбере призвали бизнес адаптироваться к изменениям климата

Татьяна Завьялова: изменения климата ежегодно наносят 1,5 трлн долларов ущерба

Бизнесу адаптироваться к изменениям климата экономически выгоднее, чем нести расходы на ликвидацию последствий природных катаклизмов. Таким мнением в ходе сессии «Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса» на ВЭФ во Владивостоке поделилась старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

Она напомнила, что глобальный экономический ущерб от климатических изменений до 2050 года оценивается в 1,5 триллиона долларов ежегодно. При этом даже дорогостоящие меры адаптации бизнеса обойдутся примерно в 30 раз дешевле ликвидации последствий природных катаклизмов. При этом финансирование адаптации к изменению климата составляет только пять процентов от общего объема климатического финансирования, отметила эксперт.

Ключевым направлением адаптации бизнеса к глобальному потеплению Сбер считает анализ климатических рисков и разработку соответствующих инструментов — в первую очередь зеленых технологий и ответственного финансирования.

У Сбера есть риск-модели, которые позволяют делать короткие прогнозы климатических событий на 6 и 12 месяцев, что соответствует запросу бизнеса. Поскольку компаниям для эффективного планирования и управления необходимо оперировать короткими (в сравнении с научными горизонтами) циклами Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова

Спикер подчеркнула, что для снижения потенциального экономического ущерба важно уже сейчас находить и внедрять соответствующие инструменты. Так, для более быстрого и качественного решения задач устойчивого развития сегодня используются AI-технологии, разработкой которых в том числе занимается Сбер.

«В Сбере сформировано полноценное направление работы с корпоративным бизнесом в сфере устойчивого развития. Во-первых, это ответственное финансирование — его портфель уже составляет более 3,3 триллиона рублей. Во-вторых, некредитные инструменты устойчивого развития, которые помогают нашим клиентам решать конкретные локальные задачи в контексте ESG-ценностей. Они могут быть связаны с социальными вопросами, страхованием и экологическими задачами. Сегодня доступно более 20 продуктов для разных сегментов бизнеса», — сообщила Завьялова.

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