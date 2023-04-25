Россию предупредили об опасных последствиях бездействия по климату

«Ъ»: бездействие по климату может обернуться для России заметными экономическими потерями

Недостаточные меры по декарбонизации в России могут не только увеличить объем выбросов парниковых газов, но и обернуться заметными экономическими потерями. Об опасных последствиях бездействия страны в борьбе с климатическим кризисом предупредили в российском Центре энергетической эффективности, пишет «Коммерсантъ».

Как следует из совместного доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ) и международной консалтинговой компании BCG, на фоне ускоряющегося в Азии перехода на возобновляемые источники энергии у России остается мало шансов на наращивание экспорта ископаемого топлива. В краткосрочной перспективе быстроразвивающиеся экономики будут нуждаться в дешевой энергии и ориентироваться на уголь, нефть и газ, но в среднесрочной переключатся на зеленую энергетику, прогнозируют в ВЭФ.

Декарбонизация в странах Азии проходит медленнее, чем в Европе — они ожидают достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Однако аналитики полагают, что это может случиться и значительно раньше при корректировке политики и увеличении финансирования.

В докладе российского Центра энергетической эффективности отмечается, что доля ископаемого топлива в мировом энергобалансе будет сокращаться гораздо быстрее, чем предполагалось в 2021 году. По прогнозам, потребление природного газа на планете достигнет пика к 2030 году, нефти — к 2040-му, после чего будет снижаться в обоих случаях.

Специалисты описали несколько сценариев развития углеродного регулирования в России. При худшем из них (если сохранятся санкции и не будут предприняты более решительные меры по климату) выбросы парниковых газов на 80 миллионов тонн превысят оптимистичный прогноз, а ВВП окажется на 23 процента ниже уровня 2021 года.

Лучший сценарий связан с ростом государственных и частных инвестиций в энергопереход, а также с отменой санкций в части импорта высокотехнологичной продукции. Оптимистичный сценарий предполагает достижение заявленной ранее цели — углеродной нейтральности на территории России — к 2060 году.

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