На ВЭФ рассказали об утилизации атомных подлодок

Росатом: на Дальнем Востоке были утилизированы 82 затонувшие атомные подлодки

На Дальнем Востоке были утилизированы 82 затонувшие атомные подводные лодки. Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) на сессии «Экологическое благополучие и экономическая независимость» сообщил заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям «Росатома» Андрей Никипелов, сообщает VL.ru.

По его словам, в настоящее время на Дальнем Востоке завершается утилизация последнего надводного корабля. «Сто процентов ядерного топлива вывезено за пределы Приморья и перевезено на специализированные предприятия, где оно переработается и будет использоваться в следующих циклах при производстве ядерного топлива для других атомных станций», — сообщил Никипелов.

Кроме того, 120 атомных подводных лодок были утилизованы в северо-западном регионе, большая часть — в Мурманске. В прошлом году было ликвидировано «самое радиоактивное судно в мире» — Плавучая техническая база «Лепсе», с 1960-х годов обеспечивавшая работу всех атомных ледоколов. В настоящее время от судна осталась только герметичная блок-упаковка, которую погрузили на спецплощадку под круглосуточное наблюдение. Ее содержимое можно будет утилизировать на специализированных предприятиях через несколько десятков лет.

Ранее стало известно о ходе ликвидации опасных отходов на мусорном полигоне «Красный Бор» в Ленинградской области, на который свозили отходы со всего Советского Союза. В настоящее время свалка расчищена на 60 процентов и не представляет сильной опасности для людей и окружающей среды.