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18:04, 7 сентября 2024Интернет и СМИ

На Западе обеспокоились выдавливанием ВСУ из Курской области

Bloomberg: союзники Киева боятся отхода ВСУ из Курской области

Фото: Ethan Swope / Getty Images

Cоюзники Киева опасаются отхода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.

Издание отмечает, что к началу второго месяца операции ВСУ в российском приграничье партнеры Украины все еще не могут понять, какие цели преследует Киев. Отдельные лица из правящих кругов западных государств опасаются, что украинские войска в течение ближайших месяцев и вовсе утратят позиции в российском регионе.

Агентство полагает, что с учетом успехов армии России в Донбассе цена курской операции может оказаться слишком высокой для Киеву.

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер раскрыл план бегства президента Украины Владимира Зеленского в случае поражения ВСУ. Он предположил, что при неблагоприятном для Зеленского развитии ситуации тот укроется во Флориде. «Это случится к декабрю, когда у украинских войск все будет очень плохо в любом случае», — считает Шаффер.

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      Алан Босиков
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