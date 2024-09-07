Bloomberg: союзники Киева боятся отхода ВСУ из Курской области

Cоюзники Киева опасаются отхода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.

Издание отмечает, что к началу второго месяца операции ВСУ в российском приграничье партнеры Украины все еще не могут понять, какие цели преследует Киев. Отдельные лица из правящих кругов западных государств опасаются, что украинские войска в течение ближайших месяцев и вовсе утратят позиции в российском регионе.

Агентство полагает, что с учетом успехов армии России в Донбассе цена курской операции может оказаться слишком высокой для Киеву.

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер раскрыл план бегства президента Украины Владимира Зеленского в случае поражения ВСУ. Он предположил, что при неблагоприятном для Зеленского развитии ситуации тот укроется во Флориде. «Это случится к декабрю, когда у украинских войск все будет очень плохо в любом случае», — считает Шаффер.