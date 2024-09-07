Cоюзники Киева опасаются отхода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.
Издание отмечает, что к началу второго месяца операции ВСУ в российском приграничье партнеры Украины все еще не могут понять, какие цели преследует Киев. Отдельные лица из правящих кругов западных государств опасаются, что украинские войска в течение ближайших месяцев и вовсе утратят позиции в российском регионе.
Агентство полагает, что с учетом успехов армии России в Донбассе цена курской операции может оказаться слишком высокой для Киеву.
Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер раскрыл план бегства президента Украины Владимира Зеленского в случае поражения ВСУ. Он предположил, что при неблагоприятном для Зеленского развитии ситуации тот укроется во Флориде. «Это случится к декабрю, когда у украинских войск все будет очень плохо в любом случае», — считает Шаффер.