Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Попытка атаки со стороны Украины произошла около 20:10. Дрон самолетного типа был уничтожен дежурными силами ПВО.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области три мирных жителя получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. По данным губернатора приграничного российского региона Вячеслава Гладкова, в результате попаданий снарядов в городе произошло возгорание двух частных домов и четырех хозпостроек. Сотрудники МЧС вместе с бойцами самообороны ликвидировали огонь. Кроме того, различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и фасады. В многоквартирном доме перебита газовая труба. Повреждены коммерческий объект и 10 легковых автомобилей.