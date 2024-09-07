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21:42, 7 сентября 2024Россия

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: David W Cerny / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Попытка атаки со стороны Украины произошла около 20:10. Дрон самолетного типа был уничтожен дежурными силами ПВО.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области три мирных жителя получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. По данным губернатора приграничного российского региона Вячеслава Гладкова, в результате попаданий снарядов в городе произошло возгорание двух частных домов и четырех хозпостроек. Сотрудники МЧС вместе с бойцами самообороны ликвидировали огонь. Кроме того, различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и фасады. В многоквартирном доме перебита газовая труба. Повреждены коммерческий объект и 10 легковых автомобилей.

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      Марина Совина
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