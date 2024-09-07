Трое жителей российского региона пострадали при обстреле ВСУ

Губернатор Гладков: при повторном обстреле ВСУ пострадали трое жителей Шебекино

В городе Шебекино Белгородской области три мирных жителя получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале вечером в субботу, 7 сентября.

По данным Гладкова, женщину в тяжелом состоянии с осколочными ранениями спины и бедра и мужчину с осколочным ранением грудной клетки бригады скорой помощи доставили в областную клиническую больницу. Третий пострадавший с осколочным ранением бедра бойцами самообороны доставлен в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи его перевели в городскую больницу №2 г. Белгорода для прохождения дальнейшего лечения. «Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — уточнил глава региона.

Также в результате попаданий снарядов в городе произошло возгорание двух частных домов и четырех хозпостроек. Сотрудники МЧС вместе с бойцами самообороны ликвидировали огонь. Кроме того, различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и фасады. В многоквартирном доме перебита газовая труба. Повреждены коммерческий объект и 10 легковых автомобилей. В результате атак двух беспилотников, по словам Гладкова, посечены кровли и фасады двух частных домов.

Ранее в этот день сообщалось, что мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на машину в поселке Шамино Шебекинского городского округа. Его состояние оценивается как тяжелое.