Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на машину в российском регионе

Губернатор Гладков: в поселке Шамино при атаке дрона на машину пострадал мужчина

В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на машину в поселке Шамино Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мужчину со множественными осколочными ранениями головы, груди, рук, ног и спины везут в городскую больницу №2 Белгорода. Его состояние оценивается как тяжелое.

Помимо этого, в селе Козьмодемьяновка дрон повредил ограждение частного дома и три легковых автомобиля.

«В Белгородском районе на участке автодороги Никольское — Зиборовка FPV-дрон атаковал движущийся по дороге КамАЗ. Водитель не пострадал, транспортное средство повреждено», — добавил Гладков.

Вечером 6 сентября губернатор также сообщил, что ВСУ атаковали три других населенных пункта Белгородской области. В Волоконовском районе в селе Тишанка обстрел повредил линию электроснабжения. В селе Новое дрон-камикадзе повредил окна и ворота частного домовладения. Кроме того, беспилотник выбил стекла и посек забор в жилого дома в Березовке.