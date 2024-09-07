Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:51, 7 сентября 2024Россия

Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на машину в российском регионе

Губернатор Гладков: в поселке Шамино при атаке дрона на машину пострадал мужчина

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на машину в поселке Шамино Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мужчину со множественными осколочными ранениями головы, груди, рук, ног и спины везут в городскую больницу №2 Белгорода. Его состояние оценивается как тяжелое.

Помимо этого, в селе Козьмодемьяновка дрон повредил ограждение частного дома и три легковых автомобиля.

«В Белгородском районе на участке автодороги Никольское — Зиборовка FPV-дрон атаковал движущийся по дороге КамАЗ. Водитель не пострадал, транспортное средство повреждено», — добавил Гладков.

Вечером 6 сентября губернатор также сообщил, что ВСУ атаковали три других населенных пункта Белгородской области. В Волоконовском районе в селе Тишанка обстрел повредил линию электроснабжения. В селе Новое дрон-камикадзе повредил окна и ворота частного домовладения. Кроме того, беспилотник выбил стекла и посек забор в жилого дома в Березовке.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      США использовали украинские аэродромы для военных операций. Почему Сталин это одобрил?

      Пять человек пострадали в результате удара ВСУ в «стиле фашистов» по городу в ДНР

      В двух российских регионах появились дополнительные средства разведки Минобороны

      Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на машину в российском регионе

      Памфилова высказалась об обстановке на выборах в России

      Кадыров показал видео с взятыми в плен бойцами «Ахмата» мобилизованными украинцами

      Медведев спрогнозировал распад США из-за гражданской войны

      Мишустин проголосовал на выборах в Москве

      Российская теннисистка ответила на критику из-за жизни в США

      Обломки беспилотника обнаружили в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше