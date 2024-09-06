ВСУ атаковали три населенных пункта в российском регионе

Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородской области, заявил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Волоконовском районе в селе Тишанка в результате обстрела со стороны Украины есть повреждения на линии электроснабжения. Без света остались жители сел Тишанка, Новое и хуторов Бочанка, Верный, Григорьевка, Шаховка.

«В селе Новое дрон-камикадзе атаковал частное домовладение — выбиты окна и повреждены ворота», — добавил глава региона. Кроме того, в селе Березовка Борисовского района дрон-камикадзе атаковал частный дом. В результате были выбиты окна и посечен забор.

Ранее утром в пятницу, 6 сентября, ВСУ пытались ударить по Белгородской области. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник.