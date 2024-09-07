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19:35, 7 сентября 2024Россия

По делу о потерпевшем крушение на Камчатке Ми-8 назначили более ста экспертиз

Более ста экспертиз назначено по делу о крушении Ми-8 на Камчатке

Кадр: Telegram-канал «Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»

По делу о потерпевшем крушение на Камчатке Ми-8 назначено более ста экспертиз. Об этом сообщило Межрегиональное управление следственного управления на транспорте Восточного межрегионального Следственного комитета России в Telegram.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение 1 сентября.

В ходе расследования сотрудники СК провели дополнительный осмотр места происшествия и изъяли личные вещи пострадавших. В деле участвуют опытные следователи.

Ранее были опубликованы кадры с места крушения Ми-8. На них видно искореженные элементы фюзеляжа. По предварительным данным, летательный аппарат врезался в скалу и загорелся.

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      Алан Босиков
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