По делу о потерпевшем крушение на Камчатке Ми-8 назначили более ста экспертиз

Более ста экспертиз назначено по делу о крушении Ми-8 на Камчатке

По делу о потерпевшем крушение на Камчатке Ми-8 назначено более ста экспертиз. Об этом сообщило Межрегиональное управление следственного управления на транспорте Восточного межрегионального Следственного комитета России в Telegram.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение 1 сентября.

В ходе расследования сотрудники СК провели дополнительный осмотр места происшествия и изъяли личные вещи пострадавших. В деле участвуют опытные следователи.

Ранее были опубликованы кадры с места крушения Ми-8. На них видно искореженные элементы фюзеляжа. По предварительным данным, летательный аппарат врезался в скалу и загорелся.

