Преподавателя российского вуза отправили в СИЗО из-за песен

ТАСС: преподавателя философии МГТУ им. Баумана арестовали из-за украинских песен

63-летнего доцента кафедры философии МГТУ им. Баумана Александра Нестеренко отправили в СИЗО по делу о возбуждении вражды или ненависти. По данным ТАСС, поводом стали пять украинских песен, опубликованных на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщил РБК адвокат преподавателя Оскар Черджиев, его подзащитный был членом участковой комиссии № 1423 района Люблино от партии «Яблоко». Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), максимальное наказание по которой — шесть лет лишения свободы.

В опубликованных в социальной сети музыкальных произведениях следователи увидели «признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц».

«Он не согласен с тем, что он эти публикации именно размещал. Они просто были добавлены в его аудио, видеозаписи. Соответственно, он не согласен с заключениями экспертизы, которые там имеются», — отметил адвокат.