«Тысячи жителей Елабуги» попросили освободить ректора Казанского университета

«Тысячи жителей Елабуги» попросили освободить ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, который обвиняется в подстрекательстве к покушению и убийству криминального авторитета. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, освободить ректора из «Кремлевского централа» (СИЗО № 1) попросили студенты, преподаватели, чиновники и ученые. Адвокаты собрали более двух тысяч подписей в пользу ходатайства о переводе Гафурова из спецблока под домашний арест — у него есть квартира в Москве, и ректора вполне устроила бы такая мера пресечения. Подписи тех, кто поддерживает ходатайство, заняли 128 листов.

Ректора КФУ обвиняют в покушении на убийство и в убийстве с отягчающими обстоятельствами, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Гафуров, по мнению следствия, был подстрекателем.

Жертвой был депутат и бизнесмен Айдар Исрафилов. 28 августа 1999 года в Москве на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА, из припаркованного ВАЗ-2106 выскочил человек в белой куртке и на глазах у десятков людей расстрелял Исрафилова в упор из пистолета.

Гафурова задержали из-за показаний Адыгана Саляхова — лидера ОПГ «29-й комплекс», одной из самых жестоких группировок 1990-х. Более 20 лет спустя он вспомнил, что гонорар составлял 50 тысяч долларов. Для обсуждения деталей Гафуров, по его словам, лично прилетал в Москву.

ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 1990-е годы и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны. На их счету свыше 20 убийств, более 30 членов ОПГ были осуждены.