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12:53, 7 сентября 2024Россия

Путин высказался о роли Москвы

Путин в День города назвал Москву надежным оплотом российской государственности

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Москва является оплотом российской государственности и символом страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в День города, который отмечается в Москве 7-8 сентября, передает ТАСС.

В субботу, 7 сентября, глава государства прибыл в концертный зал «Зарядье».

В своей речи Путин также отметил роль Москвы как промышленного центра. Он отдельно указал на столицу как на важнейший центр развития беспилотных систем.

Президент также напомнил, что тысячи москвичей участвуют в специальной военной операции вместе с жителями других регионов.

6 сентября в столице стартовали выборы депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах. Голосование завершится 8 сентября.

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      Алан Босиков
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