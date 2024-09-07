Российский военкор рассказал о возбуждении против него дела

Военкор Сладков сообщил о возбуждении против него дела за дискредитацию ВС РФ

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что в отношении него было возбуждено уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мне доставалось очень часто. Называли и алкоголиком, несущим бред, и реакционным гражданином. Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил», — написал он. Сладков отметил помощь главы ВГТРК Олега Добродеева и администрации президента. По его словам, без этого ему «было бы тяжело».

Ранее в Татарстане сотрудники ФСБ задержали жителя Набережных Челнов за дискредитацию Российской армии. В ведомстве рассказали, что мужчина размещал публикации, использовал свой аккаунт в мессенджере. В отношении него возбудили уголовное дело.