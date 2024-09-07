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06:43, 7 сентября 2024Бывший СССР

Сальдо рассказал о запустении в подконтрольном Киеву Херсоне

Сальдо заявил, что подконтрольный Киеву Херсон практически пустынен

Фото: Alex Chan / Globallookpress.com

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что подконтрольный Киеву Херсон стал практически пустынен, его население сократилось почти в семь раз, передает РИА Новости.

По словам чиновника, ситуация в городе плачевная, там проживает всего 50 тысяч человек из 340 тысяч. Он добавил, что там присутствует множество военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе иностранные наемники, располагаются центры обучения. Кроме того, в городе продолжается мобилизация, от которой мужчины, за исключением забронированных, вынуждены прятаться.

Сальдо отметил, что положение гражданского населения сложное, в Херсоне не во всех районах есть регулярное электро- и водоснабжение. В городе много людей пожилого возраста, которые не могут выехать самостоятельно, а Киеву, по мнению губернатора, на них «наплевать».

Ранее Сальдо рассказал, что жители Херсонской области, которые вынуждены были покинуть регион из-за боевых действий, постепенно возвращаются обратно.

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      Марина Совина
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