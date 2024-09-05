Сальдо заявил о возвращении населения в Херсонскую область

Сальдо: в Херсонской области появилась тенденция возвращения жителей региона

Жители Херсонской области, которые вынуждены были покинуть регион из-за боевых действий, постепенно возвращаются обратно. Об этом агентству РИА Новости заявил губернатор области Владимир Сальдо.

«Появилась тенденция возвращения в Херсонскую область именно ее жителей, которые вынуждены были уехать, кто на запад, кто на восток, кто за границу. Люди обращаются с вопросами, каким образом вернуться, каким образом трудоустроиться и рассчитывать на жилье», — сказал он.

Глава Херсонской области также отметил, что люди возвращаются жить даже в прифронтовые районы. Он подчеркнул, что власти заинтересованы в возвращении населения, так как в регионе сейчас есть большие возможности для трудоустройства, однако людей «не хватает».

Ранее Владимир Сальдо заявил, что восстановление работы портов Херсонской области возможно после окончания боев и победы России в специальной военной операции (СВО). Он добавил, что порты днепровского и черноморского района находятся в зоне поражения артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому их работа в настоящий момент невозможна.