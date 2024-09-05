Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:48, 5 сентября 2024Бывший СССР

Сальдо заявил о возвращении населения в Херсонскую область

Сальдо: в Херсонской области появилась тенденция возвращения жителей региона
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Жители Херсонской области, которые вынуждены были покинуть регион из-за боевых действий, постепенно возвращаются обратно. Об этом агентству РИА Новости заявил губернатор области Владимир Сальдо.

«Появилась тенденция возвращения в Херсонскую область именно ее жителей, которые вынуждены были уехать, кто на запад, кто на восток, кто за границу. Люди обращаются с вопросами, каким образом вернуться, каким образом трудоустроиться и рассчитывать на жилье», — сказал он.

Глава Херсонской области также отметил, что люди возвращаются жить даже в прифронтовые районы. Он подчеркнул, что власти заинтересованы в возвращении населения, так как в регионе сейчас есть большие возможности для трудоустройства, однако людей «не хватает».

Ранее Владимир Сальдо заявил, что восстановление работы портов Херсонской области возможно после окончания боев и победы России в специальной военной операции (СВО). Он добавил, что порты днепровского и черноморского района находятся в зоне поражения артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому их работа в настоящий момент невозможна.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия изъяла жилье у актеров Федосеевой-Шукшиной, Кондулайнен и Пашутина. Какой повод придумали в Хельсинки?

      МИД обвинил США в стерилизации информационного пространства

      Пленный разведчик раскрыл план нападения ВСУ на Курскую область

      Захарова заявила о деградации США из-за санкций против российских СМИ

      Полковник высказался о прогрессе ВС РФ в выполнении задач СВО

      Белла Хадид снялась в прозрачных трусах для рекламы парфюма

      Беженка рассказала о зверствах ВСУ в Курской области

      Захарова предупредила США об ответе за санкции против российских СМИ

      На Западе признали неизбежность поражения Украины

      Алаудинов сообщил о переброске ВСУ новых сил на курское направление

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше