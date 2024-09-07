Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:32, 7 сентября 2024Мир

Шольц оценил свои шансы на переизбрание

Шольц заявил, что уверен в своей победе на выборах в 2025 году

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что уверен в своей победе на выборах в 2025 году. Свои шансы на переизбрание он оценил в интервью изданию Tagesspiegel.

Политик также выразил уверенность в победе его партии социал-демократов (СДПГ). «Я твердо верю, что у меня и у СДПГ будет настолько сильный мандат в 2025 году, что мы возглавим и следующее правительство», — поделился он.

Кроме того, как полагает Шольц, правящая коалиция продержится до истечения срока полномочий.

В конце августа немецкий канцлер заявил о намерении переизбраться на второй срок. Он отметил, что, когда он избрался на свой пост в 2021 году, ситуация в стране была не менее тяжелой.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе заявили о переломном моменте в конфликте на Украине. Как Киев может изменить ход боевых действий?

      Трамп заявил об обиде на Путина из-за высказывания о Харрис

      Корабли ФРГ пройдут через Тайваньский пролив вопреки протестам КНР

      Полмиллиона человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве

      На Западе предупредили об опасном шаге Украины

      В теле «российского кита-шпиона» обнаружили пулю

      В Петербурге на избирательных участках произошла серия отравлений готовой едой

      Объявлен обладатель гран-при Венецианского кинофестиваля

      Любительская команда ушла с поля из-за конфликта с Дзюбой

      Жители Одессы перекрыли улицу из-за отключений света

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше