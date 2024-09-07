Стало известно о состояния здоровья больного раком короля Великобритании Карла III

Состояние короля Великобритании Карла III показывает положительную динамику

Состояние больного раком короля Великобритании Карла III показывает положительную динамику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение источника во дворце агентства PA Media.

По данным агентства, здоровье короля улучается. Источник заявил, что его здоровье остается главным приоритетом. Кроме того, он отметил, что с самого начала болезни король стремился выполнять свои публичные обязанности на максимум, тем самым доказывая, что способен еще многое сделать. Стало известно о том, что 8 сентября состоится годовщина его восшествия на престол. По словам источника, в этот день король планирует посетить церковь и провести время в уединенных молитвах.

Ранее сообщалось, что Карл III скрывается от родственников, собравшихся в королевской резиденции Балморал для того, чтобы ухаживать за садом и заниматься живописью.